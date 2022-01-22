Глава ВМС Германии уточнил, что слова о Крыме были его личным мнением

«Необдуманно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Нет сомнения, это была явная ошибка», — написал глава ВМС в Twitter.
«Мои заявления о политике безопасности на конференции Индийского института оборонных исследований выражали мое личное мнение на тот момент. Они никак не отражают официальную позицию Минобороны ФРГ», — отметил Кай-Ахим Шёнбах, не упомянув конкретного высказывания.
Ранее вице-адмирал заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
После, по информации газеты Spiegel, Шёнбаха вызвали для разъяснительной беседы в МИД Германии, а в Минобороны признали необходимость принести публичные извинения. Официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал высказывания неприемлемыми и потребовал их объяснений.
Россия присоединила Крым в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали проведение референдума и обвинили Россию в аннексии территории. Москва не раз заявляла, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.