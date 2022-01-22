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22:24 (мск), источник: Life.ru

В Турции арестовали журналиста за оскорбление Эрдогана в прямом эфире

Девушка упомянула поговорку про скот во дворце в контексте политики главы государства.

Источник: AFP 2021

В Турции арестовали журналиста Сенем Кабаш за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Высказывание девушки в прямом эфире вызвало широкий резонанс в соцсетях, передаёт телеканал CNN Turk.

«Суд вынес решение об аресте Сенем Кабаш», — сообщил корреспондент телеканала.

Как уточняется, журналист в прямом эфире упомянула поговорку про скот во дворце в контексте политики Реджепа Эрдогана. Её слова сразу же вызвали широкий резонанс среди пользователей Сети. На высказывание девушки довольно жёстко отреагировали некоторые официальные лица, представители правящей Партии справедливости и развития. Например, пресс-секретарь политсилы Омер Челик назвал её слова безнравственностью и глупостью. А высший совет радио и телевидения (RTÜK) начал расследование против телеканала, на котором транслировалось выступление журналиста.

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