Главком ВМС ФРГ попросил освободить его от должности после слов о Крыме

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих задач и обязанностей командующего военно-морского флота», — говорится в заявлении Шенбаха, которое приводится на портале PressePortal.
Шенбах указал, что считает такой шаг необходимым во избежание «дальнейшего ущерба» флоту ФРГ, ВС Германии и непосредственно стране.
«Федеральный министр приняла мою просьбу», — говорится в заявлении Шенбаха.
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину — ред.) уважение, которого он требует — и которого он, вероятно, заслуживает».
Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были «явной ошибкой» и «необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации».
РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».