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00:41 (мск), источник: © РИА Новости

Главком ВМС ФРГ попросил освободить его от должности после слов о Крыме

БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости. Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.

Источник: © РИА Новости

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих задач и обязанностей командующего военно-морского флота», — говорится в заявлении Шенбаха, которое приводится на портале PressePortal.

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Шенбах указал, что считает такой шаг необходимым во избежание «дальнейшего ущерба» флоту ФРГ, ВС Германии и непосредственно стране.

«Федеральный министр приняла мою просьбу», — говорится в заявлении Шенбаха.

Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину — ред.) уважение, которого он требует — и которого он, вероятно, заслуживает».

Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были «явной ошибкой» и «необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации».

РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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