Бывший судья ВС Чечни уехал из России после слов Кадырова

По ее словам, решение было принято после того, как из квартиры Янгулбаевых в Нижнем Новгороде вывезли супругу экс-судьи Зарему Мусаеву, а также после заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова, который сказал, что семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».
Информацию об отъезде Сайди и Алии Янгулбаевых РБК подтвердил сын судьи Абубакар Янгулбаев. Он, по словам Курекиной, покинул Россию еще до Нового года, «после того как в его квартире прошел обыск, а его допрашивали».
Сотрудники чеченских правоохранительных органов задержали и увезли Мусаеву 20 января, об этом сообщил «Комитет против пыток». Сайди Янгулбаев подтвердил информацию о пропаже супруги, обратившись к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, после того как тот назвал историю с похищением «фантастической» и заявил, что в Кремле предпочитают не верить неподтвержденным данным. Самого Янгулбаева задержать не удалось, потому что он обладает судейской неприкосновенностью.
Правозащитники предположили, что Мусаеву увезли в Грозный, 21 января эту информацию подтвердил Кадыров. Глава Чечни отметил, что в Грозном Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» и «тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения». Он заявил, что члены семьи Янгулбаевых уже не смогут «свободно, наслаждаясь жизнью ходить», пока «жив хоть один чеченец», потому что они задели честь чеченского народа.
По мнению Кадырова, вывоз Мусаевой в Чечню нельзя называть, как это делают правозащитники, похищением, «правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия». Министр связи Чечни Ахмед Дудаев пояснил, что задержанная была свидетелем по делу о мошенничестве, но проигнорировала несколько повесток с требованием явиться к следователю по месту жительства. Он предположил, что внимание прессы к делу об аресте Мусаевой связано с национальностью задержавших ее полицейских.
ЧГТРК «Грозный» опубликовала видео, на котором Мусаева в разговоре с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым говорит, что ей дали необходимые лекарства от диабета и что насилия к ней не применялось. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию с задержанием Мусаевой и уточнить, было ли у сотрудников МВД Чечни действовать на территории Нижнего Новгорода и получала ли Мусаева повестку на допрос.
22 января Кадыров заявил, что Янгулбаевы, согласно «слитой в Сеть третьими лицами переписке», причастны к организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции. Из тех же файлов, по его словам, следует, что семья поддерживала террористические группировки, поэтому их необходимо задержать, а при сопротивлении — «уничтожить как пособников террористов».
Сайди Янгулбаев — отец правозащитника Ибрагима Янгулбаева, которого власти Чечни подозревают в администрировании Telegram-канала «Адат». В декабре прошлого года он был признан в республике экстремистским. Ибрагим Янгулбаев провел около полутора лет в СИЗО по делу об экстремизме, жаловался в ЕСПЧ на избиение и пытки в полиции Грозного.
В ответ на заявление Кадырова Абубакар Янгулбаев сообщил РБК, что его обвинения основываются на не подтвержденных фактами словах. «Насчет избиения сотрудника. Судя по информации, которую выкладывали Telegram-каналы, его поймали эмигрировавшие в Турцию чеченцы и совершили самосуд за его действия в качестве сотрудника. Я что там, что тут не поддерживаю насилие и высказывал в узком семейном кругу свое негативное отношение к таким акциям», — рассказал он, призвав Кадырова не отвлекать внимание общества и «не держать в заложниках его мать».
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