Евгений Мураев родился в 1976 году в Харьковской области. Работал депутатом Верховной рады в 2012—2019 годах. Является лидером партии «Наши». Участвовал в президентских выборах 2019 года, но снял свою кандидатуру в пользу члена партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула (занял восьмое место, 4,15%).
«У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать ее. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата», — говорится в сообщении МИД Великобритании.
Лондон утверждает, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. Среди низ — Николай Азаров (премьер в 2010—2014 годах), Сергей Арбузов (первый вице-премьер в 2012—2014 годах), Андрей Клюев (первый вице-премьер в 2010—2012 годах), Владимир Сивкович (замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны с 2010 по 2014 годы). По информации Великобритании, некоторые из этих лиц контактируют с российскими спецслужбами, «участвуя в планировании нападения на Украину».
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию к снятию напряженности и переговорам. «Опубликованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль», — говорится в заявлении госпожи Трасс.
МИД России призвал Великобританию «прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига». «Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — сообщил МИД РФ «РИА Новости».