«Вопрос к мистеру Бину»: Мураев удивился заявлению МИД Британии о том, что РФ «хочет привести» его к власти в Киеве

«Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с [Виктором] Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса (МИД Великобритании. — Прим. Лайфа) это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой “оккупационного правительства”, — это вопрос к мистеру Бину», — приводит слова Мураева издание «Страна.ua».
Ранее МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена «посадить» в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить именно экс-депутат Рады, лидер партии «Наши» Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой «российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками».
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о «планах» России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на «плечи» РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за «батальонов» РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют «невиданные санкции».