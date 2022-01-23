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05:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден провел совещание по России и Украине

Президент США Джо Байден провел совещание по России и Украине со своей командой, которая занимается вопросами национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Источник: РИА "Новости"

В ходе совещания главе государстве доложили о текущем состоянии «российских военных операций на границе с Украиной». Также Байден обсудил со своими советниками дипломатическое взаимодействие с Россией с целью деэскалации и возможные меры сдерживания Москвы, а также поставки военной помощи Украине.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.

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