Sky узнал о планах Джонсона отправить министра обороны Британии в Москву

«Позиция премьер-министра заключается в том, что ситуация на Украине является самой масштабной за последние десятилетия проверкой единства и решимости НАТО», — отметил собеседник Sky News.
По его словам, Джонсон считает, что держаться в стороне от ситуации с Украиной «крайне опасно», ему докладывают о развитии событий каждый день.
Несколько дней назад Уоллес пригласил Шойгу в Лондон для обсуждения обстановки на Украине. Министр обороны России в ответном письме подтвердил «готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности», но предложил провести переговоры в Москве "в любое удобное для британского министра обороны время.
Шойгу добавил, что возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе.
Глава российского ведомства напомнил о встрече сторон в Лондоне в 2013 году в формате 2+2 (Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров встретились с британскими коллегами Филиппом Хэммондом и Уильямом Хейгом). Тогда, по словам Шойгу, страны продемонстрировали «возможность конструктивного диалога».
22 января ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Москву в феврале посетит министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
По данным собеседников агентств, министр «попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [главой МИД России Сергеем] Лавровым», российская сторона согласилась.
Форин-офис ранее заявлял, что ситуация на Украине является приоритетом для внешней политики Британии. В МИД подчеркнули, что у страны есть «надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на любые события».
В конце прошлого года обострилась обстановка на российско-украинской границе: несколько иностранных СМИ написали, что Москва стягивает к ней войска, и сделали выводы о готовящемся вторжении России на Украину. После этого западные политики тоже стали высказывать предположения о возможном нападении.
Страны Запада неоднократно призывали Россию к деэскалации и грозили ей «беспрецедентными санкциями» в случае военной агрессии. Российская сторона обвинения в подготовке вторжения отвергала.