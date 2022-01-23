Вучич обвинил Фонд Рокфеллера в намерении свергнуть правительство Сербии

По словам Вучича, Фонд Рокфеллера «дает деньги» одному из организаторов протестных акций Саво Манойловичу. «Эти иностранные фонды помогают свергнуть правительство в Сербии. <…> Как я уже сказал, эти протесты не имеют ничего общего с экологией», — подчеркнул президент.
О том, что экологические протесты в Сербии финансируются из-за рубежа, говорила также премьер-министр Сербии Ана Брнобич. Она заявляла, что Манойлович получил $25 тыс. от Фонда Рокфеллера.
Кроме того, в числе организаций, финансирующих, по ее мнению, протесты в Сербии, Брнобич называла USAID (Агентство США по международному развитию), фонд «Открытое общество» (основан Джорджем Соросом, признан в России нежелательной организацией), Национальный фонд в поддержку демократии (NED, признан нежелательным в России), Британский совет и другие организации.
Протесты в Сербии начались из-за планов австралийско-британского концерна Rio Tinto разрабатывать литиевое месторождение на западе страны. Инвестиции оценивались в $2,4 млрд. Правительство Сербии согласилось передать концерну права на разработку рудника.
Экологические активисты заявили, что это приведет к ухудшению экологической обстановки, в частности загрязнению почвы и воды, несмотря на заверения концерна соблюдать экологическое законодательство. Они провели серию акций против проекта, в том числе блокировали ключевые автомагистрали, включая те, что идут в Белград и Нови-Сад.
В итоге власти приняли решение отказаться от проекта Rio Tinto и отозвать у концерна все лицензии на освоение месторождения. Международная компания в ответ заявила, что проверит законность такого шага.