Глава российской делегации в Вене предостерег Киев от провокаций в Донбассе

«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — сказал он.
Ранее дипломат говорил, что западные страны блефуют, используя обвинения в «нападении» на Украину, чтобы иметь хорошую переговорную позицию. В то же время он не исключил провокации со стороны ВСУ на границе, но отметил, что Москва делает все возможное, чтобы их предотвратить.
Россия не раз отвергала такие утверждения: власти подчеркивают, что политика страны никому не угрожает, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше западной военной техники вблизи ее границ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. От альянса потребовали юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Десятого января предложения Москвы обсудили в рамках диалога по стратегической стабильности в Женеве. За этим последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.