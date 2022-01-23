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15:01 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство России назвало заявления МИД Британии о Мураеве анекдотичными

ЛОНДОН, 23 янв — РИА Новости. Посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить глупые риторические провокации вокруг Украины, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке.

Источник: © РИА Новости

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности», — говорится в распространённом заявлении Российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что внешнеполитическое ведомство Великобритании, оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений.

«Логика нехитрая: каждый день обвинять Россию в подготовке “неминуемого” вторжения на Украину и на этом выдуманном “основании” пытаться играть роль идеологического лидера “свободного мира”, защищающегося от “автократов”. Эта лозунговая мишура сочетается с очевидной деградацией британского экспертного потенциала на российском и украинском направлении», — подчеркнули в посольстве.

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В дипмиссии назвали «анекдотичным» заявление о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера.

«Чего стоит заявление министра иностранных дел Э. Трасс о том, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками — “от монголов до татар”. Последняя же новость — о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, — и вовсе анекдотична», — говорится в заявлении.

В российском посольстве также добавили, что британские власти наряду с этими абсурдными заявлениями направляют на Украину смертоносное вооружение, наращивают собственное военное присутствие вблизи российских границ, поощряют саботаж Киевом Минских соглашений.

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