Посольство России назвало заявления МИД Британии о Мураеве анекдотичными

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности», — говорится в распространённом заявлении Российской дипмиссии.
В посольстве отметили, что внешнеполитическое ведомство Великобритании, оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений.
«Логика нехитрая: каждый день обвинять Россию в подготовке “неминуемого” вторжения на Украину и на этом выдуманном “основании” пытаться играть роль идеологического лидера “свободного мира”, защищающегося от “автократов”. Эта лозунговая мишура сочетается с очевидной деградацией британского экспертного потенциала на российском и украинском направлении», — подчеркнули в посольстве.
«Чего стоит заявление министра иностранных дел Э. Трасс о том, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками — “от монголов до татар”. Последняя же новость — о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, — и вовсе анекдотична», — говорится в заявлении.
В российском посольстве также добавили, что британские власти наряду с этими абсурдными заявлениями направляют на Украину смертоносное вооружение, наращивают собственное военное присутствие вблизи российских границ, поощряют саботаж Киевом Минских соглашений.