Глава делегации РФ в Вене заявил, что отключение России от SWIFT невозможно

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто де-факто», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Он указал на безуспешность подобных мер, принятых против Ирана.
«Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются? — с иронией отметил Гаврилов. — Это сразу было понятно. Это называется вот так: “Напугать. Ой, не напугались — ну ладно, тогда не будем”.
Он добавил, что авторы таких угроз в адрес России на Западе напоминают ему “животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает”.
17 января германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Вместе с тем указывалось, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на запрос о комментарии сообщения Handelsblatt ответила, что ни один вариант не исключен.