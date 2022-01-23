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15:37 (мск), источник: ТАСС

Глава делегации РФ в Вене заявил, что отключение России от SWIFT невозможно

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Отключение РФ от международной банковской системы SWIFT де-факто невозможно, несостоятельность подобных угроз в адрес Москвы была сразу очевидна. Об этом заявил в воскресенье руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Источник: AP 2021

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто де-факто», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Он указал на безуспешность подобных мер, принятых против Ирана.

«Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются? — с иронией отметил Гаврилов. — Это сразу было понятно. Это называется вот так: “Напугать. Ой, не напугались — ну ладно, тогда не будем”.

Он добавил, что авторы таких угроз в адрес России на Западе напоминают ему “животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает”.

17 января германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Вместе с тем указывалось, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на запрос о комментарии сообщения Handelsblatt ответила, что ни один вариант не исключен.

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