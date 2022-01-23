В Австрии назвали исключения из санкций в случае вторжения на Украину

«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. <…> Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», — пояснил он.
При этом Шалленбрег отметил, что ряд требований России по безопасности неприемлемы.
Такими он счел требования не принимать Украину в НАТО и вывести военных альянса с территорий уже вступивших в НАТО государств.
Глава австрийского МИДа также предупредил, что в случае военной агрессии против Украины президенту России Владимиру Путину «придется считаться с обширными экономическими и финансовыми санкциями», пишет Kurier.
«В случае эскалации будет очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», — пояснил Шалленберг.
Министр отметил, что «никто не знает, что у [президента России Владимира] Путина в голове».
Он выразил готовность к открытому диалогу с Россией, но не под девизом: «пан или пропал». Шалленберг назвал «абсурдной» угрозу со стороны НАТО, приписываемую Москвой.
«Кто вторгся в Осетию, Абхазию, Приднестровье, Донбасс, Крым? Не мы», — заключил он.
Ранее Bloomberg сообщал, что некоторые европейские страны опасаются, что беспрецедентные санкции против России, которыми Запад пригрозил на случай агрессии против Украины, могут нанести ущерб их экономикам и вынудить президента Владимира Путина перекрыть газ Европе зимой.
В свою очередь в США усомнились в том, что Москва может пойти на этот шаг. Как заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, это не интересах России, так как навредит и ей самой.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом обсуждает несколько вариантов ограничений. Они могут затронуть лиц из ближайшего окружения Путина, энергетические компании и банки. Санкции также могут применить против государственного долга. Среди радикальных мер назывались отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT и ограничение конвертации рубля.
Демократы и республиканцы в конгрессе США уже представили свои варианты ограничительных мер против России на случай эскалации, они затрагивают в том числе Путина и его окружение, российские банки и госдолг.
Россия неоднократно заявляла, что никому не угрожает, ни на кого первой не нападала, и не исключала военные провокации на Украине со стороны Запада.