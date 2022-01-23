В Киеве пообещали «на десятилетия» запомнить отказ ФРГ поставить оружие

«Отказ Германии <…> разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом еще десятилетия, и это очень печально для меня как министра иностранных дел», — отметил Кулеба, добавив, что желает процветания партнерства и «дружеских и теплых» чувств народов двух стран.
Глава украинского МИДа заявил, что разочарование было бы еще большим в случае, если Германия помешает другим странам предоставлять Украине вооружение.
Министр напомнил о потерях Украины во время Второй мировой войны и подчеркнул, что часть ответственности Германии сегодня — принимать правильные решения.
По словам Кулебы, единственная разумная политика — позволить Украине защитить себя от агрессии России, в том числе с помощью поставок вооружения. Он заверил, что вооружение Киеву нужно только для обороны — Украина не планирует военных атакующих действий.
В апреле прошлого года газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Германия ответила отказом на просьбу Украины о предоставлении оборонительного вооружения для защиты черноморского побережья. Однако в бундестаге возникли споры по этому вопросу. Министр иностранных дел ФРГ (на тот момент) Хайко Маас отнесся к идее отрицательно, в отличие от министра обороны Аннегретт Крамп-Карренбауэр.
Позже издание Bild написало, что тогда еще занимавшая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель летом 2021 года прямо заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что Германия не прекратит «блокаду» продажи Киеву оружия по линии НАТО.
Накануне, 22 января, The Wall Street Journal со ссылкой на эстонских и немецких чиновников рассказала об отказе Германии в разрешении Эстонии на экспорт немецкого оружия на Украину. По информации издания, речь идет о поставке 122-миллиметровых гаубиц Д-30 советского производства, которые СССР разместил в бывшей Восточной Германии.
С осени прошлого года СМИ публикуют информацию о планах России по вторжению на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно отвергали.
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