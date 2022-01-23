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17:48 (мск), источник: РБК

Экс-генсек НАТО предостерег от ошибок из-за уступок Путину по Украине

Уступить требованиям России было бы ошибкой из-за стремления президента Владимира Путина построить сверхдержаву, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер (был генсеком в 2004—2009 годах) в интервью газете Financial Times. По его мнению, попытки Путина добиться от Североатлантического альянса отказа от обещания принять в свой состав Украину — «ложный предлог» для «реваншистской кампании».

Источник: AP 2021

«Уступать в украинском вопросе сейчас — идти по ложному пути… так как никто не может гарантировать, что аппетиты [Путина] не вырастут. Путин хочет гораздо большего, чем Украина и Грузия. Белоруссия, Молдавия, Армения. Он хочет вернуть свою империю», — считает экс-генсек.

Однако, указал он, «мир [Путина] рухнул в 1989 году» — в тот год пала Берлинская стена. «На что бы в НАТО ни согласились, Путин останется Путиным», — уверен-де Хооп Схеффер.

Бывший генсек НАТО, на саммите в Бухаресте в 2008 году давший «железные» гарантии Украине и Грузии по вступлению в НАТО в ближайшем будущем, теперь заявил, что это было «уродливым компромиссом», и исключил, что Киев когда-нибудь станет членом альянса.

«[Путин], конечно, был в ярости из-за этой формулировки», — вспоминает он. «Хотя он еще тогда знал, что НАТО и американцы никогда не пойдут на войну с Россией из-за Украины», — заключил-де Хооп Схеффер.

Путин на саммите, обращаясь к занимавшему тогда пост президента США Джорджу Бушу — младшему, сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!».

Президент России неоднократно требовал от Запада «именно правовых, юридических» гарантий безопасности, поскольку тот, по его словам, не выполнил взятые на себя на словах обязательства. В частности, в том, что НАТО не будет продвигаться на восток.

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17 декабря прошлого года МИД обнародовал проекты договора с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности с НАТО.

Москва настаивает, в частности, на отказе альянса от дальнейшего продвижения на восток, сосредоточения у границ ударных наступательных систем вооружения, присоединения к союзу государств, ранее входивших в СССР, в том числе Украины, ведения любой военной деятельности на территории этой страны, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В январе состоялись переговоры России с США и их союзниками по НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако достигнуть компромисса сторонам не удалось.

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