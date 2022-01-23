Экс-генсек НАТО предостерег от ошибок из-за уступок Путину по Украине

«Уступать в украинском вопросе сейчас — идти по ложному пути… так как никто не может гарантировать, что аппетиты [Путина] не вырастут. Путин хочет гораздо большего, чем Украина и Грузия. Белоруссия, Молдавия, Армения. Он хочет вернуть свою империю», — считает экс-генсек.
Однако, указал он, «мир [Путина] рухнул в 1989 году» — в тот год пала Берлинская стена. «На что бы в НАТО ни согласились, Путин останется Путиным», — уверен-де Хооп Схеффер.
Бывший генсек НАТО, на саммите в Бухаресте в 2008 году давший «железные» гарантии Украине и Грузии по вступлению в НАТО в ближайшем будущем, теперь заявил, что это было «уродливым компромиссом», и исключил, что Киев когда-нибудь станет членом альянса.
«[Путин], конечно, был в ярости из-за этой формулировки», — вспоминает он. «Хотя он еще тогда знал, что НАТО и американцы никогда не пойдут на войну с Россией из-за Украины», — заключил-де Хооп Схеффер.
Путин на саммите, обращаясь к занимавшему тогда пост президента США Джорджу Бушу — младшему, сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!».
Президент России неоднократно требовал от Запада «именно правовых, юридических» гарантий безопасности, поскольку тот, по его словам, не выполнил взятые на себя на словах обязательства. В частности, в том, что НАТО не будет продвигаться на восток.
17 декабря прошлого года МИД обнародовал проекты договора с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности с НАТО.
Москва настаивает, в частности, на отказе альянса от дальнейшего продвижения на восток, сосредоточения у границ ударных наступательных систем вооружения, присоединения к союзу государств, ранее входивших в СССР, в том числе Украины, ведения любой военной деятельности на территории этой страны, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
В январе состоялись переговоры России с США и их союзниками по НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако достигнуть компромисса сторонам не удалось.