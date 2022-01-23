Дудаев назвал местонахождение жены покинувшего Россию судьи

20 января «Комитет против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без юрлица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где жили супруги, и предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе их на допрос. После этого они увезли женщину, страдающую сахарным диабетом второго типа, в Грозный, не взяв ее верхнюю одежду и необходимых лекарств.
Никакого похищения и намека на какие-либо противоправные действия со стороны сотрудников полиции предпринято не было однозначно. Все действия правоохранительных органов были выполнены строго в рамках российского законодательства.
По его словам, Мусаева находится в статусе свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, и следствие несколько раз направляло повестку по месту жительства Янгулбаева и его жены с требованием явиться для дачи показаний, однако реакции со стороны супругов не было. «Далее сотрудники правоохранительных органов выехали и во взаимодействии с местным отделом внутренних дел в Нижнем Новгороде совместными действиями выполнили требования закона», — заявил Дудаев и назвал действия силовиков «обычной работой сотрудников правоохранительных органов». По его словам, Мусаевой предоставили необходимые лекарства.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД по Чеченской Республике.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при задержании Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» и «тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения». Кадыров сказал, что семье Янгулбаевых три раза отправляли повестку.
Власти Чечни опубликовали видео, на котором Мусаева разговаривает с уполномоченным по правам человека в республике Мансуром Солтаевым. Она утвердительно отвечает на наводящие вопросы омбудсмена и говорит, что к ней не применяли насилие и дали необходимые медикаменты. Однако на кадрах видно, что женщина разговаривает с трудом и путает слова.
Кадыров заявил, что семью экс-судьи «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». «Пока жив хоть один чеченец, свободно, наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа», — сказал он. По утверждению главы республики, родные Янгулбаева причастны к организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции, Кадыров призвал «уничтожить» их как пособников террористов в случае сопротивления.
Сын Сайди Янгулбаева, правозащитник Абубакар Янгулбаев в ответ сказал РБК, что обвинение Кадырова не подтверждено фактами. 22 января стало известно, что сам Янгулбаев, его отец, а также сестра Алия уехали из России.
Власти Чечни подозревают Абубакара Янгулбаева и его брата Ибрагима в администрировании Telegram-канала «1Адат», который был признан грозненским судом экстремистским и где публикуется критика Кадырова и других представителей власти республики. В декабре к Абубакару Янгулбаеву приходили силовики с обысками. 23 января правозащитник рассказал, что его родственники, живущие в Грозном, перестали выходить на связь — речь идет о двух семьях приблизительно из 15 человек. Ранее он обращался в Следственный комитет России с заявлением о похищении родных, но в ведомстве ответили, что передали заявление в республику для проверки.
Наталия Анисимова
При участии Маргариты Овсянниковой
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