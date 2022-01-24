США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил Блинкен

«Именно поэтому мы, даже когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии (с РФ), чтобы понять, есть ли возможность на взаимной основе укрепить коллективную безопасность, отвечаем на некоторые опасения, которые есть у Россией, а она, в свою очередь, дает ответы на многие наши опасения — даже в это время мы укрепляем оборону и средства сдерживания (Украины)», — сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.
Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос, допускает ли Вашингтон, что Москва пытается «выиграть время» на фоне ситуации вокруг Украины.
В прошлом году мы поставили Украине больше военной помощи, нежели в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы принимаем меры против агентов России в Украине, стремящихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу Украине американских военных технологий в других странах.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.