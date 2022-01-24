Кандидат в президенты Франции Земмур предложил отменить санкции против России

«Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — сказал господин Земмур France 5 (цитата по «РИА Новости»).
По мнению кандидата, Франция должна быть другом России. Он считает, что США настраивают страны Европы против РФ и пытаются разделить их, когда происходит сближение. Господин Земмур также заявил, что «французы и русские — это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем».
Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана.
Эрик Земмур не верит, что Россия вмешивается в выборы. Он отметил, что «это скорее американцы прослушивали своих союзников, а не русские».
Эрик Земмур — крайне правый кандидат, создатель партии «Реконкиста». По опросам, на выборах он может занять четвертое место с 13% голосов. Социологи пока прогнозируют лидирующую позицию у действующего президента Эмманюэля Макрона (22,5−23%). По 17% у Марин Ле Пен и Валери Пекресс.