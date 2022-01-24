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03:52 (мск), источник: ТАСС

Госдеп разрешил части сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в воскресенье.

«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд <…> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны», — уточнила сотрудница ведомства. Она добавила, что оценки обоснованности данных предписаний проведут «не позднее, чем через 30 дней». На брифинге не уточнили, о каком числе сотрудников и членов семей идет речь.

О работе посольства

При этом, как отметил представитель ведомства высокого ранга, посольство будет продолжать работу.

«Посольство США продолжает работу, а временный поверенный [в делах США на Украине] Кристина Квин остается в стране», — заявил он.

По словам американского чиновника, это «необходимо для оказания поддержки Украине в непростой момент».

«Посольство США продолжает работу, а временный поверенный [в делах США на Украине] Кристина Квин остается в стране», — заявил представитель Госдепа. По словам американского чиновника, это «необходимо для оказания поддержки Украине в непростой момент».

«Наша поддержка Украины остается неизменной», — подчеркнул представитель Госдепартамента, отметив, что ее «никак не подрывают принимаемые меры предосторожности». «Мы по-прежнему привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», — отметил чиновник, подчеркнув, что США также продолжат оказывать Киеву военную помощь.

При этом в случае эскалации Вашингтон «будет готов предоставить Украине дополнительную военную помощь сверх того, что уже было направлено».

Об эскалации напряженности на Украине

США в случае эскалации напряженности на Украине не смогут эвакуировать из страны своих граждан, заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, США исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент».

«Правительство США в таком случае не сможет осуществить эвакуацию американских граждан», — подчеркнул представитель Госдепартамента, отметив, что гражданам США следует рассмотреть возможности своими силами покинуть страну, в том числе при помощи гражданских авиарейсов. Кроме того, в Госдепертаменте рекомендовали остающимся на Украине американцам заполнить электронные формы для их учета.

Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», а также «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы «намерения президента [России Владимира] Путина» в отношении Украины.

«Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью», — утверждали в Госдепартаменте.

О рекомендациях для американцев

Госдепартамент также дополнил имеющиеся рекомендацию для американцев воздержаться от поездок в Россию упоминанием того, что на границе между РФ и Украины, по мнению Вашингтона, имеет место напряженность.

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В документе говорится, что «Госдепартамент повторно опубликовал рекомендацию относительно поездок в Россию, чтобы она включала информацию о текущей напряженности вдоль границы с Украиной». «Оно заменяет предыдущую рекомендацию <…>, опубликованную 2 ноября 2021 года», — заявил Госдепартамент. В новой формулировке рекомендация звучит так: «Не путешествуйте в Россию из-за продолжающейся напряженности на границе с Украиной, потенциального преследования в отношении граждан США и ограниченных возможностей посольства Соединенных Штатов оказать гражданам помощь в России, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд, преследований со стороны сотрудников служб безопасности и произвольным исполнением местных законов».

Ранее было опубликовано заявление Госдепартамента, в котором отмечалось, что указанные решения приняты «из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России». «Гражданам США следует рассмотреть вопрос об отъезде, используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта», — уточнили в ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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