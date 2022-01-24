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06:17 (мск), источник: РБК

NYT узнала о планах Байдена по размещению в Европе войск, авиации и флота

По данным издания, США рассматривают возможность расширения военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений из-за действий России. Байден может принять решение об отправке до 5 тыс. военных в Европу на этой неделе.

Источник: AP 2021

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. Власти США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений по поводу возможного «вторжения» России на Украину, пишет газета.

В субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, сообщили собеседники издания. Они включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности, если ситуация ухудшится.

По словам источников газеты, Байден, как ожидается, примет решение уже на этой неделе.

Издание уточняет, что ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск на территории самой Украины.

Этот шаг, пишет NYT, станет «поворотным моментом» для администрации американского президента, которая до этого момента занимала сдержанную позицию в отношении Украины, опасаясь спровоцировать Россию.

Но поскольку переговоры между представителями России и США не принесли результатов, администрация решила отказаться от этой стратегии.

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Байден, выступая на прошлой неделе на пресс-конференции по случаю года пребывания на посту президента, заявил, что США в случае необходимости готовы увеличить американское военное присутствие на восточном фланге НАТО — в Румынии и Польше. Такую возможность он допускал и в декабре, подчеркивая, что это произойдет в случае «вторжения» России на Украину.

Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал заявление Байдена об увеличении численности войск в стране в случае, «если ситуация безопасности еще больше ухудшится».

Сообщения о том, что Россия готовит нападение на Украину, начали появляться в СМИ осенью прошлого года, также подобные опасения выражали власти США, Германии и других стран. Москва не раз отрицала, что разрабатывает подобные планы. Несмотря на это, страны Запада пригрозили России санкциями и объявили о поставке Украине военной помощи.

Наталия Анисимова

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