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10:47 (мск), источник: © РИА Новости

Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование

ХМЕЙМИМ, 24 янв — РИА Новости. Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны участвовали Миг-23 и Миг-29.

Россияне совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В процессе первые отрабатывали удары по наземным целям, вторые — отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие.

Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, экипажи провели учебные пуски ракет по воздушным целям и поразили наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.

Авиагруппа ВКС в 2015—2017 годах участвовала на стороне сирийского правительства в военной операции против боевиков «Исламского государства»*. Большинство российских военных уже вывели из республики, однако часть группировки остается на территории страны бессрочно для борьбы с террористами. В декабре они ликвидировали одного из главарей «Джунуд аш-Шам»* Муслима аш-Шишани Маргошвили.

*Запрещенная в России террористическая группировка.

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