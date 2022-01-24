Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование

Российские Воздушно-космические силы были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны участвовали Миг-23 и Миг-29.
Россияне совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В процессе первые отрабатывали удары по наземным целям, вторые — отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие.
Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, экипажи провели учебные пуски ракет по воздушным целям и поразили наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.
Авиагруппа ВКС в 2015—2017 годах участвовала на стороне сирийского правительства в военной операции против боевиков «Исламского государства»*. Большинство российских военных уже вывели из республики, однако часть группировки остается на территории страны бессрочно для борьбы с террористами. В декабре они ликвидировали одного из главарей «Джунуд аш-Шам»* Муслима аш-Шишани Маргошвили.
*Запрещенная в России террористическая группировка.