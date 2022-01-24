Город выделил 11 земельных участков под строительство Рублево-Архангельской линии метро

«Департамент городского имущества заключил с ГУП “Московский метрополитен” 11 договоров аренды земельных участков общей площадью 24,5 гектара для строительства Рублево-Архангельской линии метрополитена. Эти площадки будут использоваться для возведения станций, наземных павильонов, а также необходимой инфраструктуры. Новая ветка соединит два деловых центра — Москва-Сити и в Рублево-Архангельском», — сообщил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Рублево-Архангельская линия метро длиной около 19 километров пройдет через четыре района: Пресненский, Хорошево-Мневники, Строгино, Кунцево — и затронет Одинцовский и Красногорский городские округа Московской области.
В составе новой ветки планируется открыть восемь станций под рабочими названиями «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Кроме того, в нее войдут две станции, которые сейчас работают в составе Большой кольцевой линии, — это «Деловой центр» и «Шелепиха». У пассажиров появится возможность пересаживаться между Рублево-Архангельской и Арбатско-Покровской линиями на станции «Строгино» и Большой кольцевой линией метро на станции «Народное Ополчение».
Строительство будет идти в два этапа. На первом проложат отрезок протяженностью 12,6 километра от станции «Шелепиха» БКЛ до «Липовой рощи». Именно для него Департамент городского имущества предоставил земельные участки. На втором этапе планируют продлить линию от «Липовой рощи», построив станции «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».