Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова

Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что «террористами для меня являются» Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Он также призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов». Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Каляпин в беседе с РИА Новости назвал Кадырова человеком известным, эмоциональным и «на эмоциях» способным на подобные обвинения:
К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности… Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента.
. Обвинения же в терроризме член СПЧ назвал «любимым обзывательством» Кадырова. «Каждого, кто смеет не согласиться, он обзывает террористом, это его любимая привычка», — сказал он.
Ситуацию, развернувшуюся вокруг семьи экс-судьи Верховного суда Чечни, Каляпин связал с живущим за границей младшим из сыновей Янгулбаева, а не с работавшим в созданной правозащитником организации «Комитет против пыток» его братом Абубакаром.
«Как утверждают кадыровцы, он создал Telegram-канал и пишет там непотребные вещи. Я видел — и это действительно свинство, какие-то оскорбительные и мерзкие вещи пишет человек», — оценил Каляпин содержание постов этой соцсети. В связи с этим он высказал предположение, что при невозможности призвать к ответу Янгулбаева-младшего чеченские власти пытаются оказывать влияние на родственников.
На прошлой неделе адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, «стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы».
Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России, он отмечал, что Янгулбаевым «трижды отправляли повестку». По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе «на реальный срок заключения». Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они «призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его», «планируют принять участие в организации целой сети».
Позже Добронравова рассказала РИА Новости, что экс-судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отреагировал на это в соцсетях заявлением, что «куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя историю с задержанием Мусаевой, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Мусаевой.