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13:48 (мск), источник: © РИА Новости

Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла c рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT, сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломата в ЕС.

Источник: AP 2021

«Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT», — пишет издание.

Главы МИД стран Евросоюза собираются в понедельник на очередное заседание в Брюсселе, главными темами которого станут переговоры по будущему безопасности на континенте и нынешняя ситуация вокруг Украины. При этом в пятницу высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что обсуждать санкции министры не будут.

В то же время, по данным собеседника Euractiv, новые ограничения могут ввести «в течение нескольких дней», если «в них возникнет необходимость».

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