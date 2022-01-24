Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT

«Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT», — пишет издание.
Главы МИД стран Евросоюза собираются в понедельник на очередное заседание в Брюсселе, главными темами которого станут переговоры по будущему безопасности на континенте и нынешняя ситуация вокруг Украины. При этом в пятницу высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что обсуждать санкции министры не будут.
В то же время, по данным собеседника Euractiv, новые ограничения могут ввести «в течение нескольких дней», если «в них возникнет необходимость».