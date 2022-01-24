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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Фадеев призвал Кадырова «оставаться в правовом поле» после обвинений в адрес члена СПЧ

Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нужны весомые основания, чтобы обвинять члена СПЧ Игоря Каляпина в особо тяжком преступлении. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину «террористами» и призвал правоохранительные органы задержать их.

Источник: РИА "Новости"

Фадеев сказал, что у Игоря Каляпина и главы Чечни «непростые отношения». Он обратил внимание, что Каляпина назначили членом СПЧ по указу президента России, а такие назначения «в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками». «Нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни… иметь такую же серьезную доказательную базу», — написал глава СПЧ в Telegram.

Рамзан Кадыров утверждает, что Игорь Каляпин и Елена Милашина «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Свои обвинения он озвучил на фоне ситуации с судьей Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаевым. Его сын Абубакар работал юристом «Комитета против пыток», основанным Каляпиным (КПП; юрлицо комитета было объявлено иноагентом в РФ, сейчас организация работает без образования юрлица), и уехал из России в декабре 2021 года после задержания по делу об оправдании терроризма.

На прошлой неделе Сайди Янгулбаев сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Он связал это с правозащитной деятельностью сына. Кремль назвал это «фантастической историей». Власти Чечни утверждают, что суд арестовал жену экс-судьи за оскорбление полицейского. Рамзан Кадыров сказал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также пригрозил родственникам судьи «уничтожением».

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