Фадеев призвал Кадырова «оставаться в правовом поле» после обвинений в адрес члена СПЧ

Фадеев сказал, что у Игоря Каляпина и главы Чечни «непростые отношения». Он обратил внимание, что Каляпина назначили членом СПЧ по указу президента России, а такие назначения «в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками». «Нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни… иметь такую же серьезную доказательную базу», — написал глава СПЧ в Telegram.
Рамзан Кадыров утверждает, что Игорь Каляпин и Елена Милашина «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Свои обвинения он озвучил на фоне ситуации с судьей Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаевым. Его сын Абубакар работал юристом «Комитета против пыток», основанным Каляпиным (КПП; юрлицо комитета было объявлено иноагентом в РФ, сейчас организация работает без образования юрлица), и уехал из России в декабре 2021 года после задержания по делу об оправдании терроризма.
На прошлой неделе Сайди Янгулбаев сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Он связал это с правозащитной деятельностью сына. Кремль назвал это «фантастической историей». Власти Чечни утверждают, что суд арестовал жену экс-судьи за оскорбление полицейского. Рамзан Кадыров сказал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также пригрозил родственникам судьи «уничтожением».