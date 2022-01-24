15:15 (мск), источник: РБК
Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс
Кремль вслед за ДНР заявил, что видит признаки возможного наступления украинской армии на Донбасс.
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Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высокая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения, действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть.
По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.
Власти ДНР также утверждают, что армия Украины готовится к наступлению. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин заявил, что в подразделениях танковой и мотопехотной бригад, а также механизированных бригад Вооруженных сил Украины приостановлены отпуска всего личного состава, а командирам всех степеней приказали отправиться в пункты временной дислокации. Танки и артиллерийские расчеты перебрасываются к линии соприкосновения.
Сегодня о переброске военных контингентов в Восточную Европу также заявило НАТО. Члены семей западных дипломатов покидают Киев, об эвакуации уже объявили США, Великобритания и Австралия.
Украина, в свою очередь, возлагает ответственность за происходящее на Россию. МИД страны заявил, что распространение сообщений об обострении ситуации — это кампания по нагнетанию напряженности, «чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность государства». Киев призывает сохранять спокойствие.
Георгий Тадтаев