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15:15 (мск), источник: РБК

Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс

Кремль вслед за ДНР заявил, что видит признаки возможного наступления украинской армии на Донбасс.

Источник: Reuters

Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высокая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения, действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.

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Власти ДНР также утверждают, что армия Украины готовится к наступлению. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин заявил, что в подразделениях танковой и мотопехотной бригад, а также механизированных бригад Вооруженных сил Украины приостановлены отпуска всего личного состава, а командирам всех степеней приказали отправиться в пункты временной дислокации. Танки и артиллерийские расчеты перебрасываются к линии соприкосновения.

Сегодня о переброске военных контингентов в Восточную Европу также заявило НАТО. Члены семей западных дипломатов покидают Киев, об эвакуации уже объявили США, Великобритания и Австралия.

Украина, в свою очередь, возлагает ответственность за происходящее на Россию. МИД страны заявил, что распространение сообщений об обострении ситуации — это кампания по нагнетанию напряженности, «чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность государства». Киев призывает сохранять спокойствие.

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Георгий Тадтаев

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