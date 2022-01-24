15:52 (мск), источник: РБК
Обострение ситуации вокруг Украины. Главное
Западные дипломаты покидают Украину, НАТО перебрасывает дополнительные силы в Восточную Европу. Главное о кризисе вокруг Украины и спорах России с НАТО — в материале РБК.
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Россия ведет переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Среди основных вопросов — снижение напряженности вокруг Украины. Переговоры идут на разных уровнях как в очном формате, так и по телефону. Их первый раунд завершился на прошлой неделе, встречей глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Как ожидается, на этой неделе Вашингтон даст Москве письменный ответ на ее предложения по безопасности, выдвинутые в декабре. Затем переговоры будут продолжены.