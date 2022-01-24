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15:52 (мск), источник: РБК

Обострение ситуации вокруг Украины. Главное

Западные дипломаты покидают Украину, НАТО перебрасывает дополнительные силы в Восточную Европу. Главное о кризисе вокруг Украины и спорах России с НАТО — в материале РБК.

Источник: AP 2021

Главное

  • НАТО в понедельник объявило о переброске кораблей и авиации в Восточную Европу: в Болгарию, Румынию и Литву. О готовности направить дополнительные силы в Восточную Европу объявили Испания, Нидерланды, Дания. Допустили увеличение своего военного присутствия в регионе и США. По данным The New York Times, в Вашингтоне обсуждают возможную переброску в Восточную Европу до 50 тыс. американских военнослужащих.
  • Незадолго до этого США, а потом и Великобритания, Австралия и Германия объявили о вывозе части дипломатов, а также членов их семей с Украины «из-за растущей угрозы со стороны России». В Москве такие действия назвали «странными».
  • Замначальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинская армия на линии противостояния в Донбассе готовится к наступлению. По данным разведки, в зону конфликта перебрасывают танки и артиллерию, а в мотопехотных и механизированных бригадах ВСУ приостановлены отпуска всего личного состава.
  • На последние новости с Украины отреагировала Московская биржа. Курс доллара поднялся выше ₽79, что стало максимумом с ноября прошлого года. Курс евро впервые с 14 января превысил ₽89.

Доллар от TradingView

С чего началось обострение конфликта вокруг Украины

  • Сообщения о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, начали появляться в западных СМИ в октябре 2021 года. В частности, европейские и американские чиновники заявляли изданию The Washington Post о «необычных перемещениях техники и военных в западных областях России».
  • В ноябре The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американская разведка предупредила европейских коллег, что «осталось мало времени», чтобы помешать Москве начать военные действия в соседней стране.
  • В Кремле говорили, что перемещение российских войск по территории страны — исключительно дело России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что «Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы» и что «о необычной военной активности говорят те, кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана».
  • 1 декабря после встречи глав МИД стран НАТО США пригрозили России, что в случае агрессии против Украины введут такие санкции, каких раньше не было.
  • 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по видеосвязи. Среди главных тем была Украина. Байден заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск у украинской границы и о возможных санкциях в случае эскалации ситуации. Путин в ответ заявил, что НАТО наращивает потенциал у российских рубежей и что Москва заинтересована в юридических гарантиях нерасширения альянса на восток.
  • Через неделю Россия передала США проекты договоренностей по гарантиям безопасности.
  • Новый разговор Путина и Байдена, на этот раз телефонный, состоялся незадолго до Нового года. Главной темой снова были гарантии безопасности. В Кремле назвали разговор откровенным и полезным, в Белом доме — серьезным и содержательным.

О чем пытаются договориться Россия и НАТО

Россия ведет переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Среди основных вопросов — снижение напряженности вокруг Украины. Переговоры идут на разных уровнях как в очном формате, так и по телефону. Их первый раунд завершился на прошлой неделе, встречей глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Как ожидается, на этой неделе Вашингтон даст Москве письменный ответ на ее предложения по безопасности, выдвинутые в декабре. Затем переговоры будут продолжены.

  • Проект договоренностей по гарантиям безопасности, которые Россия передала США и НАТО в середине декабря, состоит из нескольких пунктов. Среди них отказ от использования других государств для подготовки нападения друг на друга, отказ от расширения НАТО на восток, отсутствие баз США в странах бывшего СССР, отказ от размещения вооруженных сил в районах, где их развертывание воспринималось бы как угроза, отказ НАТО от ведения военной деятельности на Украине, отказ от развертывания ядерного оружия за рубежом.
  • В Вашингтоне и Брюсселе указывали, что готовы обсуждать некоторые пункты, однако при этом не были готовы пойти на выполнение основных требований. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал, что Россия не имеет никакого права вето на вступление Украины или любой другой страны в альянс.
  • Замгоссекретаря США Уэнди Шерман в свою очередь указывала, что некоторые предложения России «невыполнимы», в их числе и отказ от приема в НАТО Украины и Грузии.
  • В США, ЕС и НАТО неоднократно заявляли о единых подходах в том, что касается ситуации вокруг Украины и переговоров с Россией. При этом определенные различия в позициях стран и их шагах есть. Так, в конце января Великобритания согласилась передать Украине противотанковые орудия, а власти Германии отказались направить Киеву гаубицы и выступили против предоставления Украине старых советских запасов оружия, которые находятся в Эстонии.

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