Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступлению

«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка <…> Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов», — заявил президент.
Зеленский особо отметил роль СВР в ключевых аспектах безопасности, в сопровождении переговоров в «нормандском формате», а также газовой проблематике и вопросах, связанных с газопроводом «Северный поток-2».
«Наши граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит», — заключил глава Украины.
Новый виток эскалации на востоке Украины продолжается с осени прошлого года, когда несколько западных изданий, в том числе The Washington Post и Politico, сообщили о подготовке Россией военного «вторжения» на Украину. Позже этот тезис подхватили украинские и западные политики. В частности, Зеленский говорил о сосредоточении на границах 100 тыс. российских военных, а замгоссекретаря США Виктория Нуланд указывала, что Россия «вторгнется» на Украину в начале 2022 года.
В Кремле неоднократно опровергали подобные обвинения и отмечали, что российские войска передвигаются по собственной территории и имеют на это право. Путин, в свою очередь, заявил о необходимости юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, предложения по которым российский МИД направил США в середине декабря 2021 года. После этого в Женеве и Брюсселе состоялись переговоры между Россией, США и НАТО, однако завершились они без конкретных результатов.
24 января заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики готовят вооруженное наступление в зоне «операции объединенных сил». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока.
В свою очередь, украинская разведка ранее заявляла о переброске с территории России в ДНР и ЛНР нескольких танков и самоходных артиллерийских установок. В сообщении главного разведывательного управления Минобороны говорилось, что переброска велась железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме танков были отправлены топливо, боеприпасы и другое вооружение, уточняло ведомство.
На фоне этого НАТО объявило о переброске кораблей и авиации в Болгарию, Румынию и Литву, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине €1,2 млрд кредитов и грантов из-за угрозы «вторжения».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.