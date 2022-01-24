Борьба с «культом эгоизма» войдет в госполитику защиты духовных ценностей

Среди задач — «обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей», противодействие «деструктивной идеологии» и защита русского языка от нецензурной лексики.
Документ, как указано в пояснительной записке, разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом президента от 2 июля 2021 года.
В части документа, объясняющей необходимость защиты традиционных ценностей, указаны выдержки из Стратегии национальной безопасности.
В частности, в тексте проекта отмечается, что «угрозу традиционным ценностям несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».
Кроме того, «идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России».
Последствиями этого, по мнению Минкульта, может стать «ослабление государствообразующего русского народа», «формирование негативного отношения к воинской службе и государственной деятельности в целом», а также «внедрение антиобщественных стереотипов поведения, распространения аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, роста употребления алкоголя и наркотиков».
Для решения этих проблем авторы документа предлагают перечень целей и задач госполитики в сфере традиционных ценностей. Среди основных тезисов — противодействие распространению деструктивной идеологии, обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей и защита от внешнего информационно-психологического воздействия.
Особую поддержку предлагается оказывать религиозным организациям традиционных конфессий.
Кроме того, в постулате о сохранении и укреплении традиционных семейных ценностей отмечается необходимость защиты института брака «как союза мужчины и женщины». Говорится в документе и о необходимости защиты русского языка, в том числе от нецензурной лексики.
В проекте также предлагается разработать системы показателей эффективности госполитики в сфере традиционных ценностей.
Они должны включать в себя официальную статистическую информацию, данные социологических опросов, а также учет проблемных ситуаций, связанных с сохранением и укреплением традиционных ценностей. Причем последний критерий планируется оценивать как по регионам, так и по вкладу каждого органа исполнительной власти в отдельности.
Оценка этого вклада будет строиться на таких показателях, как динамика вышеназванных показателей для каждой конкретной отрасли, результаты выполнения соответствующих планов мероприятий и соответствие деятельности целям и задачам госполитики. Для налаживания межведомственной координации авторы проекта указа предлагают создать специальный орган.
РБК направил в пресс-службу Минкульта запрос с просьбой детализировать ряд предложенных в документе задач.
Во время загрузки произошла ошибка.