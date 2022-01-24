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24 января, источник: © РИА Новости

В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение в обострившейся ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Источник: Reuters

«По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее», — сказала она на брифинге.

США и их союзники грозят России беспрецедентными санкциями в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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