Лидеры стран НАТО пригрозили России «беспрецедентным пакетом санкций»

«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий», — отмечается в заявлении.
Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. «Премьер-министр [Джонсон] обратил внимание на истинные гуманитарные последствия в случае любой российской агрессии и на необходимость предпринять шаги, которые находятся в нашей власти, чтобы предотвратить такой исход», — заметили в канцелярии главы британского правительства.
В этой связи лидеры стран НАТО согласились, что путь дипломатии с Россией по Украине остается основным приоритетом для поиска выхода из сложившейся ситуации.
«Лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются основным приоритетом, и приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО», — говорится в коммюнике.
Участники встречи «также сошлись во мнении, что международное сообщество не должно терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет», отмечается также в заявлении. «Премьер-министр сообщил о шагах, которые Великобритания сделала для того, чтобы увеличить оборонную способность Украины», — добавили на Даунинг-стрит.
17 января британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ.
Как стало позже известно, Лондон направил 30 военных инструкторов на Украину, которые будут обучать местных военнослужащих обращению с доставленными в страну противотанковыми ракетами в количестве примерно 2 тыс. единиц. Украинские СМИ предполагают, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.