Блинкен полагает, что власти России опасаются «безвозвратно потерять» Украину

«Что касается вашего вопроса о том, что сейчас происходит, почему это происходит сейчас. <…> Это может быть потому, что по мере того, как Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, он [президент России Владимир Путин], вероятно, опасался потерять ее безвозвратно», — утверждал Блинкен.
Ответы на предложения России по безопасности
Власти США на этой неделе направят РФ свои письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего будут ждать реакции Москвы на них, заявил Блинкен.
«Я ожидаю, <…> что в какой-то момент на этой неделе мы поделимся нашими документами с РФ. Я ожидаю, что НАТО сделает то же самое. Потом мы посмотрим, как Россия отреагирует, увидит ли она основу для продолжения диалога, для продолжения следования по пути дипломатии, что, безусловно, является [для нас] предпочтительным курсом», — сказал он.
МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора — с США и членами альянса — предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.
По итогам переговоров Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 января, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего Блинкен и Лавров планируют провести еще одну встречу. Лавров на пресс-конференции по итогам встречи отмечал, что считает правильным предать ответ Вашингтона гласности, добавив, что попросит согласия на это у Блинкена.