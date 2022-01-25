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07:50 (мск), источник: ТАСС

Вице-спикер Госдумы предложил доплачивать учителям за работу в классах, где выявлен ковид

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавки для учителей в размере трех минимальных окладов за работу в классах, в которых есть ученики, впоследствии изолированные из-за коронавируса. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Для всех учителей, кому приходится работать в классах, где учатся дети, заболевшие коронавирусом, предлагается ввести надбавку в размере трех минимальных окладов. Это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда», — говорится в тексте.

Чернышов подчеркивает, что «педагогам необходима административная поддержка», в частности, повышение зарплаты и надбавки, равнозначные тем, которые получают медики в ковидных госпиталях.

«В связи со сложившейся ситуацией стоит говорить уже о введении так называемых ковидных выплат для учителей школьного и дошкольного образования, а также тех, кто занимается с детьми в группах в период пандемии», — убежден депутат.

Вице-спикер в своем письме констатирует, что тема повышения зарплаты стоит остро для педагогического сообщества, а Министерство просвещения РФ не предпринимает должных усилий в этом направлении. «Недостаточная оплата труда и стрессовые ситуации могут привести к массовым увольнениям педагогов по собственному желанию. А те, кто останутся, вероятнее всего, станут во многих случаях формально относиться к работе, что повлияет на качество образования», — резюмирует Чернышов.

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