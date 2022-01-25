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11:19 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил, что на месте Путина «давно забрал бы Украину»

ГРОЗНЫЙ, 25 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и будь он на месте президента РФ Владимира Путина, давно забрал бы Украину.

Источник: © РИА Новости

«Вот сейчас придумали Украину, а что Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тысяч километров… между Украиной и Америкой?.. Самый ближний сосед для России — Украина. Это славянские народы, кто не понимает, что Америка Украине ничего хорошего не делает, наоборот, они в своей истории всегда диктовали против России, им нужно государство, чтобы поставить туда свою базу. Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навёл бы порядок», — сказал Кадыров в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в Instagram.

Он напомнил о недавних событиях в Сирии, которые также могли повлиять на безопасность России, если бы «не остановили шайтанов».

«Если сумасшедшие продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, а что мы должны молчать что ли? Если в Сирии вовремя не остановили бы этих шайтанов, то сегодня у нас убивали бы людей, убивали бы и взрывали. Это всё перешло бы к нам в Чечню, Российскую Федерацию, то же самое из Украины это перейдёт в Россию. Поэтому надо упреждающие меры принимать. Если Америка или кто-то думает, что можно развалить Россию, или забрать, или поставить на колени наше государство, то такого никогда не будет», — сказал глава Чечни.

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