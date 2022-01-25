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13:02 (мск), источник: РБК

Кремль ответил на предложение Кадырова «забрать Украину»

Внешнюю политику России определяет президент, чтобы попробовать занять это место, главе Чечни придется участвовать в выборах, сказал Песков. Накануне Кадыров заявил, что на месте президента «давно бы забрал» Украину.

Источник: Reuters

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может принять участие в следующих выборах президента России, а до этих пор внешняя политика — прерогатива президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль отреагирует на слова Кадырова, который накануне заявил, что на месте президента «давно бы забрал Украину», передает корреспондент РБК.

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«Как и все граждане России, Кадыров может выставить кандидатуру на следующие президентские выборы <…>. Но в целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава государства, и, к нашей всеобщей радости, главой нашего государства, куда входит и Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — сказал Песков.

Кадыров говорил об отношениях России с Украиной во время прямого эфира c участием председателя чеченского парламента Магомеда Даудова. По его мнению, к обострению ситуации привело стремление США разместить на территории Украины новую базу, а граждане страны этому стремлению не противостоят, поэтому это должна делать Россия. «Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?» — сказал Кадыров.

Говорил о присоединении Украины к России Кадыров и ранее, например в конце декабря 2021 года. Тогда он рассуждал о том, что Киеву нужно прекратить вести антироссийскую политику, и что если этого не будет сделано, то Украину «должны присоединить к нашей стране». «Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал тогда Кадыров. Позднее он пояснил, что выразил личное мнение — как гражданин, а не как глава Чечни.

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