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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что не хочет «никакой войнушки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его военачальники не хотели бы войны. При этом к войне нужно готовиться, учитывая опыт начала Великой отечественной войны, считает президент. Заявления сделаны на фоне масштабных, совместных с Россией, учений на юге Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военоначальников не хотел бы», — заявил господин Лукашенко на совещании с Национальной академией наук (цитата по БелТА).

По его словам, Белоруссия хотела бы отсрочить конфликт и подготовиться к войне. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну», — отметил глава государства.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии «придется развернуть целый контингент армии» на юге страны на время совместных учений с Россией. По его словам, это происходит на фоне стягивания украинских войск к границе между странами.

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Мероприятия организованы на фоне обвинений России в подготовке военного вторжения на территорию Украины от стран Запада.

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