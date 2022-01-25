Лукашенко заявил, что не хочет «никакой войнушки»

«Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военоначальников не хотел бы», — заявил господин Лукашенко на совещании с Национальной академией наук (цитата по БелТА).
По его словам, Белоруссия хотела бы отсрочить конфликт и подготовиться к войне. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну», — отметил глава государства.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии «придется развернуть целый контингент армии» на юге страны на время совместных учений с Россией. По его словам, это происходит на фоне стягивания украинских войск к границе между странами.
Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Мероприятия организованы на фоне обвинений России в подготовке военного вторжения на территорию Украины от стран Запада.