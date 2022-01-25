Вечеринками на Даунинг-стрит занялась полиция

Лондонская полиция начала расследование дела о вечеринках, которые проводились в офисе премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 во время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Руководитель полиции Лондона Крессида Дик и Борис Джонсон (фото 2019 года). | Источник:PA MEDIA
Лондонская полиция начала расследование дела о вечеринках, которые проводились в офисе премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит во время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Руководитель полиции Лондона Крессида Дик заявила, что правоохранители ведут расследование по делу о возможных нарушениях антивирусных ограничений с 2020 года — и не только в офисе премьера, но и в других правительственных зданиях.
Дело было возбуждено на основании данных правительственной комиссии во главе с чиновницей Сью Грей, которая тоже расследует обстоятельства проведения вечеринок. По данным Би-би-си, ее выводы не будут обнародованы до конца полицейского расследования.
В результате нескольких журналистских расследований выяснилось, что во время карантина на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок — в то время, когда подобные собрания запрещали правила.
Премьер-министр и его соратники отрицают нарушение законов, хотя Джонсон принес извинения в парламенте за то, что принял участие в многолюдной вечеринке в мае прошлого года.
Обвинения в нарушении коронавирусных ограничений вызвали особенное возмущение многих британцев, поскольку из-за ограничений некоторые не смогли попасть на похороны своих близких родственников или навестить их до смерти в больнице.
В понедельник в прессе была обнародована новая информация — о том, что во время карантина группа сотрудников правительства поздравляла Джонсона с днем рождения — и даже преподнесла ему праздничный пирог.
На Даунинг-стрит признали, что летом Джонсон действительно отмечал свой день рождения, однако там настаивают, что неформальная церемония состоялась в рабочей обстановке и продолжалась менее 10 минут.
Глава лондонской полиции Крессида Дик, объявляя о начале расследования, сказала, что оно связано с глубокой озабоченностью общественности информацией о том, что на Даунинг-Стрит проходили вечеринки. Британцам пришлось пойти на огромные жертвы из-за коронавирусных ограничений, добавила она.
В обычных обстоятельствах расследование вечеринок двухлетней давности было бы слишком мелким делом для полиции, сказала Дик, но если обвинения в адрес Джонсона правдивы, то некоторые из его действия носят признаки грубого нарушения антивирусных правил.
Расследовать будут не все эпизоды, а только самые серьезные.
Одним из основных вопросов — знали ли участники вечеринок, что они нарушают закон?
Дик добавила, что полиция будет информировать о ходе расследования, но не в режиме реального времени.
Начало расследования в отношении Джонсона одобрили мэр Лондона, лейборист Садик Хан и заместитель главы лейбористской партии Анджела Рейнер, задавшая правительству ряд жестких вопросов, а парламенте.
«Никто не выше закона. Нельзя, чтобы для властей действовали одни правила, а для всех остальных — другие», — заявил Хан.
Анджела Рейнер раскритиковала министра лично:
Борис Джонсон — развлечение для нации. Консерваторы должны прекратить его поддерживать.
«Он должен наконец поступить прилично и уйти в отставку», — сказала она, указав, что полицейское расследование на Даунинг-стрит бьет по репутации премьера.
Анализ: важное событие, но его нужно ставить в контекст
Адам Флеминг, корреспондент Би-би-си
Первое, что нужно иметь в виду, — это контекст и степень важности этого события.
Когда в одном предложении слышишь такие слова, как «полиция», «уголовное расследование» и «Даунинг-стрит», кажется, что происходит что-то невероятно драматичное.
Это действительно важный момент в истории о вечеринках в правительственных офисах, но важно помнить, что мы говорим всего лишь о возможных штрафах, а не об уголовном деле или об отправке виновных в тюрьму.
Поэтому важно ставить все это в контекст.
Кроме того, в отношении этого расследования все еще есть много непонятного.
Мы не знаем, какого именно числа вечеринок с участием важных чиновников касается расследование. И, что самое главное, неясно, принимал ли в них участие премьер-министр. Также неизвестно и то, намерена ли полиция допросить Бориса Джонсона.
Вопросов остается очень много, но теперь этот скандал станет намного более громким — и тянуться он будет значительно дольше.
Лейбористы требуют отставки Джонсонса
После заявления полиции о начале расследования в нижней палате парламента проходит заседание под названием «Срочные вопросы».
Оно инициируется в случае, если у членов парламента возникают неотложные вопросы к членам правительства, которые они считают крайне важными. Министр должен дать ответ в течение дня. Заявка на «срочный вопрос» министру утверждается спикером парламента.
Заместитель главы лейбористов Анджела Рейнер потребовала подробного отчета о ходе полицейского расследования. Вопрос был адресован казначею Майклу Эллису, который отказался разглашать данные следствия.
Член правительства сказал, что понимает недовольство публики тем, что люди, которые устанавливают правила, сами их не соблюдают.
Член партии консерваторов сэр Эдвард Ли призвал быть снисходительнее к Джонсону.
«Не могли бы ли мы спокойнее относиться к тому, что премьер-министру сотрудники его аппарата в его собственном кабинете дали кусочек торта?» — спросил Ли, добавив, что есть и более важные проблемы: Европа находится на пороге войны, а в Британии растут цены.
Второй вопрос Анджелы Рейнер касался полного доклада команды Сью Грей. Она хотела знать, когда он будет опубликован. Она выразила сомнение в том, что министр финансов Риши Сунак сотрудничает со следствием.
К вопросу Райнер о том, когда будут опубликованы результаты расследования Сью Грей, присоединился представитель Шотландской национальной партии, а член парламента от либерал-демократов сэр Эд Дейви вслед за Рейнер призвал правительство Джонсона уйти в отставку.
Уже после парламентского заседания представитель Даунинг-стрит подтвердил, что доклад чиновницы будет предан огласке после завершения полицейского расследования.
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