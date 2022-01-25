Самый дорогой авианосец США оказался и самым беззащитным

Как следует из отчета экспертов, даже притом, что сенсорные системы «удовлетворительно обнаруживали, отслеживали цели и наводили на них», способность уничтожать учебные цели была ограничена из-за не слишком удачной работы перехватчиков, радаров и систем передачи данных. Кроме того, говорят эксперты, надежность спуско-подъемных систем авианосца «дурна или неизвестна вовсе», а недавние стресс-тесты определили ранее неизвестные недостатки. Наконец, по словам экспертов, уже определены некоторые показатели обеспечения выживаемости корабля, которые могут быть повышены. Корабль по заказу ВМС США строит компания Huntington Ingalls Industries Inc.
По мнению аналитиков, доклад значительно подорвал надежду руководства ВМС на то, что авианосец можно будет демонстрировать как пример нового класса атомных авианосцев, которые смогут распространить мощь американского военно-морского флота на всю планету и станут более боеспособной, надежной и более доступной по цене альтернативой авианосцам класса Nimitz, которые Ford и должен заменить. Под вопросом, кроме того, и первый боевой выход в море, намеченный на середину сентября.
Как сообщает Bloomberg, представители ВМС уже отреагировали на текст доклада, заявив, что «будут рады возможности изучить его» и что, по их мнению, недавние тесты показали: «Риски того, что касается надежности систем, от которых зависит выполнение боевых задач, снижаются».