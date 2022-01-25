В Белом доме пообещали более тяжелые финансовые санкции, чем в 2014 году

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской. — Прим. ред.) валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — заявил высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга.
По словам чиновника, речь идет о единовременном, а не поэтапном принятии мер. Он добавил, что нынешняя перемена курса рубля «отражает значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести».
В числе возможных шагов, о которых идет речь — новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии президента Владимир Путина в среднесрочной перспективе.
«Экспортный контроль лишит Россию от того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить», — отметили в Белом доме.
При этом в Вашингтоне подчеркнули, что влияние такой меры на мировой рынок будет минимальным.
«Мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение», — сказал представитель администрации.
При этом он заявил, что в случае ответной реакции меры могут усилить.
«Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики», — также заявили в Белом доме.
В Вашингтоне подчеркнули, что, несмотря на возможные различия конкретных решений ЕС и США, они преследуют общие цели.
Накануне рубль на фоне обострения геополитических рисков вокруг ситуации с Украиной продолжил падение, наблюдавшееся последние несколько дней: доллар рос выше 79 рублей, а евро — выше 89 рублей. В результате Банк России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке. На этом фоне российская валюта отвоевала у доллара и евро около 90 копеек, однако через некоторое время вновь начала снижение. На следующий день рубль дорожал по отношению к доллару и в большей степени к евро, корректируя обвал.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой «вторжения» на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.