18:21 (мск), источник: Daily Storm
Китай окажет безвозмездную помощь Средней Азии миллионами долларов
Си Цзиньпин пообещал дополнительно предоставить образовательные квоты для специалистов.
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Председатель КНР Си Цзиньпин обещает предоставить странам Средней Азии безвозмездную экономическую помощь — на реализацию плана власти Китая выделят 500 миллионов долларов. Китайский лидер отметил, что выделяемые деньги предназначены «для осуществления социально значимых проектов».
«Китай поддерживает страны Центральной Азии, чтобы они шли своим путем. Мы окажем всестороннюю поддержку в защите их собственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, а также в возрождении их единства», — приводит слова Си Цзиньпина Scmp.com.
Вместе с денежной помощью Си Цзиньпин также предоставит образовательные квоты пяти тысячам специалистов из среднеазиатских стран. Ожидается, что подобное скажется на сокращения бедности и улучшении благосостояния жителей, а также на повышении квалификации в значимых областях — здравоохранении и информационных технологиях.
Онлайн-саммит «государства Центральной Азии — Китай» состоялся 25 января и был приурочен к 30-летию с момента установления дипломатических отношений. Участие в нем приняли лидеры Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
В ходе саммита председатель КНР также заявил, что выступает против попыток спровоцировать цветные революции. Китайский лидер уверен, что таким образом внешние силы стараются разрушить спокойную жизнь мирного населения.
Тему цветных революций Си Цзиньпин поднял на фоне недавних событий в Казахстане, результатом которых стали многочисленные человеческие жертвы и материальный ущерб.
«КНР — сосед и друг Казахстана, мы решительно поддерживаем его усилия по прекращению насилия и стабилизации обстановки», — отметил Си Цзиньпин.
В начале января Казахстан захлестнули массовые протесты на фоне резкого роста цен на сжиженный газ. В ходе начавшихся в стране беспорядков пострадали свыше тысячи человек, погибли 164.