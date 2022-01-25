Генсек НАТО отказался от ввода войск альянса на Украину

«НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине», — заявил Столтенберг. Генсек отказался от ввода войск альянса на Украину на фоне нарастающих сообщений о якобы скором вторжении России, а также объявленной эвакуации посольств Великобритании, Австралии и Германии.
В то же время Столтенберг пообещал, что альянс вскоре опубликует собственные письменные предложения по гарантиям безопасности в Европе. Документ представители НАТО отправят Москве в течение недели.
Несмотря на подобные заявления, военная помощью Украине отдельными странами НАТО в последние дни существенно увеличилась. В частности, третья партия вооружений от США во вторник 25 января прибыла в Киев — Вооруженным силам Украины (ВСУ) достались ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Военные Великобритании также привезли ВСУ противотанковое оружие и уже начали обучать украинцев обращению с ним.