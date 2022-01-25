Зеленский в обращении к гражданам заявил, что ситуация на востоке Украины контролируема

«Завтра состоится встреча советников “нормандского формата”. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит — будет результат. А значит — будет и мир», — сказал Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсетях (цитата по «Интерфакс-Украина»).
«Верьте Украине. И знайте главное — в конце дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируема. Да, есть обстрелы… и войска возле наших границ не исчезли, но самое главное — у нас ноль раненых и ноль убитых», — сказал президент Украины. Он заверил, что попыток создать кризис в стране достаточно, однако властям «хватает сил побеждать все попытки дестабилизации».
Зеленский также заявил, что отопительный сезон в стране проходит нормально, в стране достаточно газа и угля. «Этот отопительный сезон по всем прогнозам мы проходим нормально. Да, попыток спровоцировать кризис много, достаточно. Но также нам хватает и газа, и угля. А главное — хватает сил держать все под контролем и побеждать все-все попытки дестабилизации. Хватает и хватит», — сказал президент Украины (перевод «РИА Новости»).
Владимир Зеленский также прокомментировал вывоз из Украины некоторыми странами части своих дипломатических представительств. Он назвал это тонкостью сложной дипломатической игры, что не означает неизбежной эскалации.
«Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно, действуем единой командой», — сказал президент Украины (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Встреча политических советников «нормандской четверки» состоится 26 января в Париже. В «нормандскую четверку» входят Германия, Россия, Украина, Франция. В последний раз советники лидеров стран «нормандской четверки» встречались в конце прошлого лета. 6 января представители Германии и Франции посетили Москву, где провели переговоры с Дмитрием Козаком.