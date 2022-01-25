Байден назвал условие для рассмотрения санкций против лично Путина

Президент США Джо Байден заявил, что может рассмотреть возможность введения санкций напрямую против своего российского коллеги Владимира Путина в случае вторжения России на Украину, передает Reuters.
По словам Байдена, если вторжение произойдет, этот шаг будет иметь «огромные последствия» для всего мира. Ранее он отмечал, что агрессия Москвы станет «самым серьезным событием из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны».
Американский президент вновь заявил, что США не собираются размещать свои силы на Украине.
На прошлой неделе, выступая на пресс-конференции по случаю года пребывания на посту главы государства, Байден заявил, что Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые введут США в случае нападения России на Украину. По его словам, масштаб мер со стороны Вашингтона и союзников будет зависеть от конкретных действий Москвы.
Несколькими часами ранее в администрации президента США заявили, что готовят санкционный пакет, последствия от которого для России будут более масштабными, чем «рекордный» отток капитала и обвал рубля после ограничений в 2014 году на фоне присоединения Крыма и войны на востоке Украины. Санкции будут введены не поэтапно, как раньше, а одновременно, пообещали там.
Введение ограничений со стороны США в отношении российского руководства, в том числе Путина, в случае эскалации на Украине, предусмотрено законопроектом, который подготовили сенаторы-демократы. Документ также подразумевает санкции против госдолга России, банковского сектора и «Северного потока-2». Законопроект о санкциях против Путина подготовили и в Республиканской партии.
По данным Bild, западные страны рассматривают санкции против России, предусматривающие ограничения сырьевого и оружейного экспорта. Источники издания оценили возможный ущерб от мер в более чем $50 млрд.
Москва не раз отвергала сообщения о планируемой «агрессии» против Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл разработанные США ограничения «запредельной мерой» и предупредил, что они могут привести к полному прекращению отношений между странами.