США включили мнение Украины в ответ России по гарантиям безопасности

США сообщили Украине о том, что будет содержаться в их письменном ответе на предложения России по гарантиям безопасности, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
По словам Прайса, Соединенные Штаты не только проинформировали Украину о том, что будет в этом документе, но и дали ознакомиться с его предварительной версией, а также запросили мнение Киева и включили его в документ.
«Так что сюрпризов для НАТО, наших европейских союзников и Украины не будет», — пообещал он.
Отвечая на вопрос о том, будут ли «сюрпризы для России», представитель Госдепа предложил посмотреть на реакцию Москвы. Однако он добавил, что США «ясно давали понять», что думают о предложениях России, в том числе о пунктах, которые считают неприемлемыми (в их числе Вашингтон называл отказ от приема Украины и Грузии в НАТО и от продвижения альянса на восток).
Прайс добавил, что Вашингтон пока не передал документ Москве: «Как только он будет направлен, мы вам сообщим».
Представитель Госдепа ранее говорил, что Вашингтон делится с Европой своими идеями и учитывает их точку зрения при подготовке ответа. Документ, по словам Прайса, будет передан России на этой неделе.
Россия направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности в середине декабря прошлого года. Среди прочего они содержали предложения по нерасширению НАТО на восток за счет стран бывшего СССР и запрету военной деятельности на Украине. 10, 12 и 13 января в Европе состоялись три раунда переговоров США и России, Совета Россия — НАТО и России и ОБСЕ. Они завершились без конкретных результатов, Москва запросила письменные ответы на свои предложения.
НАТО пришлет ответы в скором времени, пообещал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, блок выразит готовность к «серьезным переговорам» по контролю над вооружениями и мерам по достижению большей прозрачности в отношении военной деятельности и размещения ракет.
В ответе США, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, будут представлены области, которые вызывают озабоченность Вашингтона, и области, в которых стороны могут работать вместе. Bloomberg со ссылкой на источник передавал, что Вашингтон не будет давать конкретный письменный ответ на каждое требование России, а назовет области, в которых готов «решить» вопросы Москвы.
По данным The Washington Post, США попросили Россию не обнародовать их письменный ответ, при этом высокопоставленный сотрудник Госдепартамента допустил, что в Москва предаст документ гласности. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что такой шаг был бы правильным.