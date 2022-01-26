МВД предложило законодательно закрепить четыре вида убежища, предоставляемого в России

Речь идет о статусе беженца, временном и политическом убежище, а также временной защите.
«Статус беженца в РФ предоставляется находящимся на территории РФ иностранным гражданам, которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений не могут пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или, не имея определенного гражданства, не могут или не желают вернуться в страну своего прежнего обычного местожительства вследствие таких опасений», — сказано в законопроекте.
В документе отмечается, что статус беженца предоставляется на срок сохранения обстоятельств, которые стали основаниями для его предоставления. В то же время его можно продлить при прохождении переучета в установленном порядке.
Временное убежище будет предоставляться иностранцам из гуманных соображений, а также если есть основания полагать, что при возвращении в государство гражданской принадлежности есть реальная угроза стать жертвами пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, в том числе лишения жизни. Временное убежище предоставляется на один год, продлевать его можно не более двух раз подряд. Также срок временного убежища может быть продлен, если иностранный гражданин получает российское гражданство в соответствующем законодательству порядке, но не более чем на пять лет со дня принятия решения о предоставлении временного убежища.
«Политическое убежище предоставляется иностранному гражданину, ищущему защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства) за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие Конституции РФ, нормам и принципам международного права», — говорится в законопроекте. Временная защита предоставляется иностранным гражданам, соответствующим критериям предоставления статуса беженца или временного убежища, в случае их экстренного массового прибытия в Россию.
Решения о предоставлении, утрате или лишении статуса беженца, временного убежища и временной защиты принимают территориальные органы МВД, порядок предоставления Россией политического убежища, в том числе его утраты или лишения, определяется президентом страны.
МВД России подготовлен законопроект, который направлен на совершенствование системы предоставления убежища в целях обеспечения выполнения РФ международных обязательств по отношению к лицам, ищущим защиту на ее территории.
Основания для отказа в предоставлении иностранцам убежища
МВД в целях недопущения использования института убежища как альтернативы легализации иностранцев в России определило основания, которые могут привести к отказу в предоставлении убежища, следует из законопроекта.
«Отказывается в предоставлении убежища, в продлении срока предоставления временного убежища иностранному гражданину при наличии решений об отказе в предоставлении убежища по предыдущему обращению, об отказе в продлении срока предоставления временного убежища, об утрате либо лишении статуса беженца, временного убежища или временной защиты», — говорится в документе.
Также основанием для отказа могут быть свидетельства о том, что заявление о предоставлении убежища очевидно необоснованно либо носит характер злоупотребления. Также иностранцу могут отказать «в случае угрозы безопасности государства и общественному порядку, возбуждения уголовного дела либо наличия непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления на территории РФ или за ее пределами, либо привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, <…>, а также с организацией или участием в несогласованных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, имеющейся информации о причастности лица к экстремистской деятельности и (или) терроризму».
Кроме того, в данный перечень входят факты совершения иностранцами тяжких и особо тяжких преступлений неполитического характера, наличие гарантии возвращения в третью безопасную страну, защита органов или учреждений ООН, а также подача заявления о прекращении рассмотрения заявления о предоставлении убежища или его продлении и смерть заявителя.
В законопроекте представлены и проработанные МВД основания для отказа в приеме заявления о предоставлении убежища, а также указано, в каких случаях заявление о предоставлении убежища признается очевидно необоснованным либо носит характер злоупотребления.
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