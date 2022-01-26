Лавров: США подталкивают Украину к прямым провокациям против России

«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против России», — сказал Сергей Лавров в ходе выступления на «правительственном часе» в Госдуме.
По его словам, «ведомые Соединенными Штатами “западники” пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество, не очень считаясь с интересами других, а на самом деле, совсем не считаясь с законными интересами других стран».
В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны.
Сергей Лавровглава МИД РФ
Он напомнил, что в ходе состоявшейся 21 января встречи в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что Вашингтон уже на этой неделе передаст Москве ответы на ее требования по гарантиям безопасности.
Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, замотать нашу инициативу мы не дадим.
Сергей Лавровглава МИД РФ
Напомним, Россия в декабре выступила с требованием о «незамедлительном» предоставлении со стороны США и НАТО юридически обязывающих гарантий нерасширения альянса, отводе сил и средств на рубежи 1997 года, а также отказе от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений.
Если же ответ США не будет конструктивным, Россия, по словам Сергея Лаврова, предпримет ответные меры. «Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент (Владимир Путин.— “Ъ”), примет необходимые ответные меры».
Сергей Лавров также отметил, что Россия регулярно призывает США и их европейских союзников повлиять на украинские власти с тем, чтобы они все же начали реализовывать Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.