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13:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: США подталкивают Украину к прямым провокациям против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «США подталкивают Киев к провокациям против России». Он предупредил, что проект РФ по гарантиям безопасности, на который Соединенные Штаты обещали дать ответ до 30 января, «замотать не дадим».

Источник: РИА "Новости"

«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против России», — сказал Сергей Лавров в ходе выступления на «правительственном часе» в Госдуме.

По его словам, «ведомые Соединенными Штатами “западники” пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество, не очень считаясь с интересами других, а на самом деле, совсем не считаясь с законными интересами других стран».

В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Он напомнил, что в ходе состоявшейся 21 января встречи в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что Вашингтон уже на этой неделе передаст Москве ответы на ее требования по гарантиям безопасности.

Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, замотать нашу инициативу мы не дадим.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Напомним, Россия в декабре выступила с требованием о «незамедлительном» предоставлении со стороны США и НАТО юридически обязывающих гарантий нерасширения альянса, отводе сил и средств на рубежи 1997 года, а также отказе от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений.

Если же ответ США не будет конструктивным, Россия, по словам Сергея Лаврова, предпримет ответные меры. «Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент (Владимир Путин.— “Ъ”), примет необходимые ответные меры».

Сергей Лавров также отметил, что Россия регулярно призывает США и их европейских союзников повлиять на украинские власти с тем, чтобы они все же начали реализовывать Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Елена Черненко

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