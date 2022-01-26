Четвертый российский флот вышел на учения

Свыше 20 кораблей и судов Черноморского флота вышли в Черное море на учения. Об этом РБК сообщили в российском Минобороны. Ранее на учения также вышли корабли Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов.
«Более 20 кораблей ЧФ вышли в море для участия в учении, которое будет проведено в акватории Черного моря. Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы», — сказано в сообщении.
Основной направленностью учений названа отработка действий «по защите российских национальных интересов в Мировом океане», а также «по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений».
К учениям планируется привлечь 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.
Ранее, 24 января, 20 кораблей и судов Балтийского флота вышли на учения в районы Балтийского моря. В учениях в составе тактических групп также примут участие тральщики и малые противолодочные корабли, а также малые ракетные корабли и ракетные катера, уточняли в пресс-службе Западного военного округа.
Еще через сутки в Аравийском море прошли совместные учения Китая и России «Мирное море-2022». От России в них участвовали корабли Тихоокеанского флота: ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома». Со стороны Китая — ракетный эсминец «Урумчи» и корабль комплексного снабжения «Тайху».
26 января свои учения также начал Северный флот: до 30 кораблей флотилии и 1,2 тыс. военнослужащих отработают практические действия с Арктической экспедиционной группировкой.
На фоне обострения ситуации вокруг Украины Россия проводит не только морские, но и сухопутные учения.
11 января начались российские учения в регионах на границе с Украиной: в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях. В учениях участвуют около 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3 и штатное стрелковое вооружение. Военнослужащие отрабатывают контрольные стрельбы из стрелкового оружия и будут практиковаться в «боевом слаживании» различных формирований.
Российские военные контингенты также примут участие в совместных учениях с армией Белоруссии под названием «Союзная решимость», которые запланированы на февраль. На территорию республики, в том числе, перебросят два дивизиона С-400 с Дальнего Востока.