США выдали визу российскому космонавту Чубу

«США выдали космонавту “Роскосмоса” Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в космическом центре имени Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС», — говорится в сообщении.
Ранее США отказали российскому космонавту в визе без объяснения причин. «“Роскосмос” оперативно предпринял действия по решению данной проблемы», — отметили в пресс-службе.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетом на МКС весной 2023 года. Такую подготовку, связанную в том числе с изучением американского сегмента станции, проходят все российские космонавты. Позднее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что запросит главу НАСА Билла Нельсона об этой ситуации.
Пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц заявил РИА Новости, что дипмиссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.