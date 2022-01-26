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16:51 (мск), источник: РБК

AFP узнало мнение НАТО о требованиях России по безопасности

Часть предложений России по безопасности в Европе в НАТО сочли «нереалистичными» и «неприемлемыми». Подготовка письменного ответа, который требует Москва, еще продолжается.

Источник: AP 2021

Североатлантический альянс заканчивает подготовку письменного ответа на предложения Москвы по безопасности в Европе, сообщает AFP со ссылкой на источник.

В НАТО считают, что многие предложения, сформулированные российской стороной, являются «неприемлемыми либо нереалистичными».

«Многие из российских требований неприемлемы или нереалистичны, но в ответе определен ряд вопросов, по которым можно работать над их проблемами», — заявил агентству западный дипломат.

«Вопрос в том, действительно ли это то, чего хотят русские», — уточнил собеседник агентства.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что в устной форме Москва уже получила ответы на некоторые свои предложения. Формулировки Грушко совпадают с теми, которые использовал источник AFP.

«Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы», — сказал дипломат.

Грушко отметил, что Россия, получив ответы США, внимательно их изучит и после этого определит свои дальнейшие шаги.

Предложения России по мерам безопасности в Европе были выдвинуты в декабре 2021 года. В январе 2022-го в Женеве и Брюсселе прошли переговоры делегации России с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Оценить результаты этих переговоров Москва обещала после получения письменного ответа от США на свои предложения.

Одно из основных требований, которое выдвинула Москва, — обеспечить юридические гарантии запрета на дальнейшее расширение НАТО на восток и вступление в блок стран бывшего СССР.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Госдуме 26 января, заявил, что Россия примет меры, если не получит от США и НАТО «конструктивного ответа». «Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — сказал Лавров.

Москва не раз заявляла, что оставляет за собой право принять ответные военно-технические меры для обеспечения своей безопасности, однако никогда не называла, о чем может идти речь.

После переговоров в Женеве и Брюсселе газета The New York Times сообщила, что члены российской делегации намекали на возможность разместить ядерное оружие недалеко от американских границ. По данным газеты, речь идет не о прямых заявлениях, а о «намеках» на размещение ядерных ракет недалеко от берегов США, что сократило бы время подлета к цели до пяти минут.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

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