AFP узнало мнение НАТО о требованиях России по безопасности

Североатлантический альянс заканчивает подготовку письменного ответа на предложения Москвы по безопасности в Европе, сообщает AFP со ссылкой на источник.
В НАТО считают, что многие предложения, сформулированные российской стороной, являются «неприемлемыми либо нереалистичными».
«Многие из российских требований неприемлемы или нереалистичны, но в ответе определен ряд вопросов, по которым можно работать над их проблемами», — заявил агентству западный дипломат.
«Вопрос в том, действительно ли это то, чего хотят русские», — уточнил собеседник агентства.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что в устной форме Москва уже получила ответы на некоторые свои предложения. Формулировки Грушко совпадают с теми, которые использовал источник AFP.
«Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы», — сказал дипломат.
Грушко отметил, что Россия, получив ответы США, внимательно их изучит и после этого определит свои дальнейшие шаги.
Предложения России по мерам безопасности в Европе были выдвинуты в декабре 2021 года. В январе 2022-го в Женеве и Брюсселе прошли переговоры делегации России с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Оценить результаты этих переговоров Москва обещала после получения письменного ответа от США на свои предложения.
Одно из основных требований, которое выдвинула Москва, — обеспечить юридические гарантии запрета на дальнейшее расширение НАТО на восток и вступление в блок стран бывшего СССР.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Госдуме 26 января, заявил, что Россия примет меры, если не получит от США и НАТО «конструктивного ответа». «Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — сказал Лавров.
Москва не раз заявляла, что оставляет за собой право принять ответные военно-технические меры для обеспечения своей безопасности, однако никогда не называла, о чем может идти речь.
После переговоров в Женеве и Брюсселе газета The New York Times сообщила, что члены российской делегации намекали на возможность разместить ядерное оружие недалеко от американских границ. По данным газеты, речь идет не о прямых заявлениях, а о «намеках» на размещение ядерных ракет недалеко от берегов США, что сократило бы время подлета к цели до пяти минут.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
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