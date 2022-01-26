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17:00 (мск), источник: Коммерсантъ

«Единая Россия» попросила руководство страны поставить вооружение в ЛНР и ДНР

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев обратился к руководству страны с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Ранее сегодня первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что РФ должна оказать помощь ДНР и ЛНР «в виде поставок отдельных видов вооружений».

Источник: Reuters

«Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — сказал Васильев в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак обосновал необходимость поставок вооружений ДНР и ЛНР той обстановкой, которая сложилась вокруг этих республик:

Количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак.

До этого, 19 января, 11 депутатов Госдумы от КПРФ, в том числе глава фракции Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. По словам коммунистов, образования в Донбассе нужно признать, чтобы обеспечить гарантии «безопасности и защиты их народов от внешних угроз». До 30 января должны пройти консультации с руководителями фракций по инициативе КПРФ, а после ее рассмотрит Совет Госдумы.

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