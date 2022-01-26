«Единая Россия» попросила руководство страны поставить вооружение в ЛНР и ДНР

«Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — сказал Васильев в эфире телеканала «Россия 24».
Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак обосновал необходимость поставок вооружений ДНР и ЛНР той обстановкой, которая сложилась вокруг этих республик:
Количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак.
До этого, 19 января, 11 депутатов Госдумы от КПРФ, в том числе глава фракции Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. По словам коммунистов, образования в Донбассе нужно признать, чтобы обеспечить гарантии «безопасности и защиты их народов от внешних угроз». До 30 января должны пройти консультации с руководителями фракций по инициативе КПРФ, а после ее рассмотрит Совет Госдумы.